Sérgio Conceição fez ao final da manhã a antevisão do FC Porto-Vizela, encontro referente à 3.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, agendado para esta sexta-feira (20h30).

O adversário dos dragões mudou de treinador recentemente. Álvaro Pacheco saiu e Manuel Tulipa assumiu o comando técnico da equipa principal.

«Não tenho de me manifestar sobre a decisão do Vizela ou da SAD do Vizela. O Álvaro fez um excelente trabalho com um grupo de jogadores que o acompanharam ao longo destes anos. Mas a vida de treinador é assim. Tenho apenas de lhe dar os parabéns, porque demonstrou muita qualidade», começou por dizer Conceição.

O treinador do FC Porto não deixou de lamentar a volatilidade da função. «Os treinadores são sempre aqueles que pagam, seja por outros interesses ou pouco profissionalismo. É mais fácil despedir um treinador do que 20 e tal jogadores ou uma estrutura diretiva», desabafou, fazendo um comentário bem humorado pouco depois: «A mim não acontece, porque tenho um padrinho.»

Foi Jorge Pinto da Costa que recordou à revista Dragões a forma como José Mourinho descrevia a relação entre o presidente portista e o então jogador Sérgio Conceição: "O José Mourinho dizia muitas vezes ao Reinaldo Teles que o Sérgio era meu afilhado.»

O FC Porto prepara o duelo com o Vizela de Manuel Tulipa, técnico que trabalhou na formação dos dragões e que se estreou com um empate em Mafra (1-1)

«Do que deu para ver nos primeiros 53 minutos de jogo, antes da expulsão do jogador do Vizela, há algumas alterações na dinâmica, principalmente defensiva, um pouco diferente do que fazia o Álvaro Pacheco. Mas é pouco tempo. Vamos focar-nos no que somos como equipa, concentrar-nos no nosso trabalho, que foi bastante positivo depois do jogo com o Chaves. É mais uma final para nós. Depende de nós amanhã e estamos completamente concentrados e focados nesse objetivo», salientou.

O FC Porto parte para a última jornada na frente do Grupo A, com quatro pontos, mais dois que Vizela e Mafra. «Quando não somos competentes, pode acontecer chegar ao último jogo e precisarmos da vitória para garantir a presença nos quartos de final. Vamos olhar para o jogo com o objetivo claro de passar aos quartos de final.»