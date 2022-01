Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (3-1) que faz os dragões seguir em frente na Taça de Portugal:

[Mercado] «Acho que não faz sentido ter o mercado um mês aberto, é a minha opinião pessoa, e já tinha dito isso. Mexe sempre com os jogadores, é um momento de alguma instabilidade. Tirando um caso ou outro acho que mais do que de uma semana o mercado não faz sentido».

[Sérgio Oliveira] «Não gosto de perder jogadores, ainda para mais com história no clube e com peso no balneário. Estou a falar no plano desportivo, não sou dirigente e não posso comentar. No plano desportivo ninguém gosta de perder jogadores».

[Corona último o jogo?] «Não há nenhuma pessoa mais importante que o próprio clube. Todos nós temos o nosso percurso, poderá ser o jogo final ou não, isso logo se verá. O importante é que todos que cá estão possam dar o seu melhor e eu dar o meu melhor, para no final alcançar os objetivos: o campeonato, primeiro, e nesta competição que gosto muito chegar à final e ganhar».