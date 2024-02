Sérgio Conceição prestou esta sexta-feira a primeira reação à Operação Pretoriano, que abalou a tranquilidade do FC Porto e levou à detenção de várias pessoas, entre as quais o líder da claque Super Dragões e dois funcionários do clube.

«Isso é uma questão da justiça, ela é que tem de ver o que as pessoas fizeram ou não», começou por dizer, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga.

«Agora em relação ao apoio, temos de olhar no todo, para a massa adepta do FC Porto, que tem sido fantástica no apoio à equipa. É verdade que o líder da claque não estará no jogo, mas estarão os outros adeptos para dar o seu apoio. Cabe à equipa, também, ter um comportamento que os sócios e adeptos gostem, para que seja a equipa também a puxar pelos adeptos, para estes responderem com o apoio que os jogadores gostam», acrescentou.



Em relação ao duelo deste sábado, agendado para as 20h30, o treinador deixou elogios ao conjunto vilacondense.



«O Rio Ave só perdeu um jogo em 2024 e foi contra o Benfica. Enquanto esteve em igualdade numérica, fez uma excelente partida. Sabemos as dificuldades que criam. É uma equipa inteligente e que se reforçou bem em janeiro. Cabe-nos descobrir o melhor caminho para ganharmos um jogo que espero difícil», concluiu.