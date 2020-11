Sérgio Conceição também prestou homenagem a Diego Maradona, publicando duas fotografias nas redes sociais de um momento em que conviveu com o craque argentino.

«Não é comum poder conviver com ídolos e lendas. Tive a sorte de conhecer um dos maiores símbolos do nosso futebol. Será para sempre el pibe, um monstro sagrado desta paixão que nos move. Hasta sempre Diego!», escreveu o treinador do FC Porto.