O FC Porto chega à final da Taça de Portugal como campeão nacional, defrontando um Benfica que terminou a Liga na segunda posição, já depois da saída de Bruno Lage e com Nélson Veríssimo a assumi a equipa na derradeira fase da temporada. Por isso, o favoritismo podia pender para os dragões, mas Sérgio Conceição rejeita a ideia.

O Benfica está mais pressionado para a final? O treinador portista respondeu assim: «Não há nenhum aparelho que possa avaliar essa pressão. Só as panelas. Isso não entra na preparação do jogo.»

«Como disse e bem o Danilo, ele perdeu duas finais da Taça, mas tivesse ganho, ia ter a mesma vontade de conquistar a Taça de Portugal amanhã», salientou.

Ora nesse sentido, o facto de o FC Porto ter sido derrotado em oito das novas finais frente ao Benfica também não interfere com o jogo de sábado: «Com a experiência que tenho neste mundo do futebol, acho que os dois jogos que fizemos contra o Benfica ou o campeonato que ganhámos fazem parte do passado. Assim como as estatísticas, as finais que perdemos com o Benfica. Nada disso interfere na preparação para o jogo.»

«A preparação do jogo foi exatamente igual a todas as outras semanas que antecederam jogos importantes. Não muda nada. Com muita ambição, determinação, confiança, alegria a partir de terça-feira, porque depois do jogo de braga tivemos de dissecar. Estamos pronto para um jogo em que está em causa um título», disse Sérgio Conceição.

O treinador portista desvalorizou a falta de experiência de Nélson Veríssimo como treinador principal do Benfica. «O Bruno Lage também não tinha muita experiência e fez um bom trabalho. O Veríssimo já é treinador há alguns anos, atenção.»

«Há pequenas diferenças na equipa do Benfica com Nélson Veríssimo, porque jogando Cervi é diferente de jogar o Rafa, o Chiquinho é diferente do Taarabt, nos esquemas táticos também há uma ou outra diferença. Amanhã? Não faço a mínima ideia como vão jogar, não posso controlar o lado estratégico do Benfica. O que o adversário faz, depende também muito do que nós fizemos ou não. É uma final tão apaixonante precisamente porque é imprevisível, entre dois clubes históricos como são o FC Porto e o Benfica», concluiu Sérgio Conceição.