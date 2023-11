Sérgio Conceição regressou a sexta-feira, e em particular às declarações sobre todos os departamentos dentro do clube terem de melhorar, para garantir que não foi uma indireta ao departamento clínico, ou ao médico Nélson Puga.

Pelo caminho, o treinador do FC Porto puxou dos galões e exigiu respeito a quem escreve nas redes sociais, garantindo que não está no clube pelo dinheiro e que até já podia ter saído de uma maneira muito tranquila no passado.

«Eu sou exigente comigo, primeiro, e com todos os departamentos. Eu falei dos lesionados, porque foi aquilo que no momento me veio à cabeça. Mas isto não tem nada a ver com o Dr. Nélson Puga. Sou exigente com o departamento médico, com o departamento de análise e observação, com o departamento de comunicação, com todos os departamentos», referiu.

«Eu também sei que há coisas que se dizem dentro do balneário, já fui jogador, estive num balneário a ouvir treinadores, e hoje sou treinador. Mas às vezes, por liderança ou por estratégia, eu sinto que devo falar publicamente.»

Feito esta apreciação, Sérgio Conceição falou então para «as pessoas que escrevem nas redes sociais», para exigir respeito. O treinador não concretizou a quem se dirigia o reparo, mas tudo indica que sejam adeptos do próprio FC Porto.

«Agora não venham com redes sociais e com ‘o departamento médico é que os mete a treinar e a jogar’. Não me venham com isso, já estou aqui há muitos anos, já ando nisto há muitos anos e não preciso disso», começou por dizer.

«A maior prova é que tive a oportunidade de sair e não saí, no fim de um ano crítico. Podia ter saído, de uma forma tranquila, a cláusula era paga ao clube, como o nosso presidente sabe, e não saí, porque tenho um grandíssimo respeito por ele e pela instituição. E não é pelo dinheiro que estou aqui.»