Sérgio Conceição é um espectador ilustre da receção da seleção portuguesa de sub-21 à congénere da Islândia, no Estádio Municipal de Portimão, no Algarve.



O treinador do FC Porto aproveitou a pausa na competição de clubes para viajar para o Algarve. Os dragões ainda treinaram nesta sexta-feira de manhã, no Olival, mas a equipa técnica concedeu o fim de semana de folga ao grupo de trabalho.

João Mário e Fábio Vieira, jogadores da equipa portista, são titulares na seleção sub-21, enquanto Francisco Conceição, Gonçalo Borges e Bernardo Folha começaram o encontro no banco de suplentes.