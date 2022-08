O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, recordou o pai nas redes sociais, em dia em que o progenitor faria 87 anos.

Numa sentida publicação, o técnico escreveu que «se pudesse pedir uma coisa hoje, seria que pudesse ver aquilo que alcancei, graças a si».

José Conceição faleceu num acidente de motorizada quando o filho tinha 16 anos.

«Era o Pai que me ia buscar aos treinos de noite, depois de um dia longo e duro no trabalho. Era o Pai que não perdia um jogo, em casa ou fora. Era o Pai que conseguia maneira de me acompanhar nas deslocações, mesmo sabendo que o dinheiro para a comida era pouco, quanto mais para a gasolina.

Se hoje estou onde estou, no futebol e na vida, é pelo Pai. Porque sempre acompanhou este meu sonho, esta minha convicção de que poderia chegar aqui, escreveu Sérgio Conceição.