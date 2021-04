Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma forma a vitória da sua equipa frente ao Nacional, na Madeira (0-1), em encontro referente à 27.ª jornada da Liga 2020/21. Declarações na flash interview da SportTV:

«Foi um jogo difícil, como esperava. Tivemos uma semana passada com dois jogos, aliás três contando com o o Tondela, muito difíceis, com viagens pelo meio. Vir aqui à Madeira com este clima, um bocadinho diferente do Continente, era normal que o Nacional estivesse no máximo, sem nada a perder. Sabíamos da grande vontade e determinação da equipa do Nacional.»

Sobre o jogo: «Na primeira parte, apesar de termos feito o golo e termos mais uma ou outra ocasião, o Nacional chegou com perigo à nossa baliza e o Marche defendeu um penálti. Se o jogo estivesse empatado ao intervalo, não estranharia. Era preciso fazer mais quando tínhamos a bola. Sofremos mais do que era expectável e nunca tivemos o controlo do jogo. Podíamos ter matado o jogo na parte final. Duas semanas muito difíceis a nível de fadiga e a nível mental.»



O sistema tático «Normalmente, temos um modelo bem definido, o 4x4x2. Tínhamos jogado um pouco diferente na Champions e quis manter o que tínhamos feito de bom. Mas os nossos alas, o Luís Diaz e o Corona, estavam muito subidos e os médios a procurar espaços muito lateralizados, o que fazia com que tivéssemos três médios mas apenas um quando perdíamos a bola, o Marko.»



Os resultados dos adversários: «É muito importante ganhar os jogos que faltam. Sabíamos de todo o contexto que envolvia o jogo. Estou a dizer aqui como disse ao grupo de trabalho. Estamos precavidos da dificuldade. Temos de olhar para nós, correr atrás do prejuízo e nós acreditamos, acreditamos que é possível.»



Sete jogos no último mês da Liga: «Tem sido assim, já falamos várias vezes da calendarização, é preciso alguma proteção para as equipas. Estou a falar do FC Porto como podia falar das equipas que estiveram na Liga Europa. Tem sido extremamente desgastante e nós chegámos à final four da Taça da Liga, às meias-finais da Taça de Portugal, quase às meias-finais da Liga dos Campeões.»