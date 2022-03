Com a vitória de domingo em Paços de Ferreira, o FC Porto, comandado por Sérgio Conceição, aumentou para 53 o número de jogos oficiais consecutivos sem qualquer derrota no campeonato e está a apenas três do recorde absoluto em Portugal, estabelecido pelo Benfica, com 56 jogos invicto na década de 70.

Depois da derrota registada precisamente em Paços de Ferreira, por 3-2, a 30 de outubro de 2020, o FC Porto venceu por 42 ocasiões e empatou por 11 vezes no campeonato: 21 dessas vitórias foram em 2020/2021, outras tantas já esta época, sete dos empates na temporada passada e quatro nesta.

A atual marca do FC Porto de Conceição iguala a segunda melhor da história do clube, estabelecida com Bobby Robson ao leme, que esteve também sem perder em 53 jogos seguidos na liga, de 14 de outubro de 1994 a 23 de março de 1996.

O melhor registo de invencibilidade do FC Porto é de 55 jogos e foi estabelecido entre 6 de março de 2010 e 29 de janeiro de 2012, com três treinadores ao leme durante esse período: Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira.

Assim, se o FC Porto não perder frente a Tondela (casa), Boavista (fora) e Santa Clara (casa), ultrapassará a atual melhor marca de invencibilidade do clube na Liga e igualará também o recorde de 56 jogos do Benfica de John Mortimore, estabelecido entre 1976/1977 e 1978/1979.

Outro registo na mira

Além de ter a possibilidade de igualar o recorde de jogos seguidos sem perder na liga, quer na história do clube, quer na história do campeonato, o FC Porto tem ainda outro registo na mira: não perder qualquer jogo numa mesma época.

No passado, e ainda que o campeonato tivesse nessas ocasiões 30 jornadas – ao contrário das 34 atuais – houve quatro treinadores que completaram uma época sem perder no campeonato: Jimmy Hagan (Benfica, 1972/1973), John Mortimore (Benfica, 1977/1978), André Villas-Boas (FC Porto, 2010/2011) e Vítor Pereira (FC Porto, 2012/2013).

De resto, o FC Porto tem ainda, atualmente, em 2021/2022, uma marca de invencibilidade que só mais um clube mantém nas ligas europeias.