O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da Eleven, após a derrota com a Juventus (3-2), que permitiu aos dragões apurarem-se para os quartos de final da Liga dos Campeões:

[Análise] Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram da melhor forma o que queríamos, perante uma grande equipa, com jogadores de um nível altíssimo. Sofremos, mas também criamos dificuldades à Juventus. Fomos uma verdadeira equipa. Parabéns aos jogadores, fizeram um trabalho fantástico. Depois da expulsão do Taremi fomos buscar o ADN FC Porto. Nunca deixámos de acreditar, esse é o verdadeiro ADN do FC Porto.

[Expulsão de Taremi] Nunca preparamos a equipa para ficar reduzida. Neste período temos sido mais massacrados com estas expulsões e que nos custaram resultados positivos. Hoje os jogadores tiveram uma inteligência... além do espírito de sacrifício é preciso inteligência, porque era um adversário com muita qualidade. Normal sofrer contra uma equipa destas, mas o que mais realço é que também criamos oportunidades, mesmo a jogar com dez. isso é bem demonstrativo da competência da equipa.

[O que disse aos jogadores antes do prolongamento] Disse exatamente isso, era preciso ir buscar um bocadinho mais de cada um. Sei que em Portugal foi muito pouco publicitado o facto de estar nos oitavos da Champions. É nessas situações que também encontramos essa força.

[Jogada do livre de Sérgio Oliveira] A nossa função é observar ao máximo as equipas adversárias. Nós naquele livre podíamos ter batido de três maneiras diferentes. O Sérgio Oliveira tomou a decisão certa.

[Exibições de Pepe e Sérgio] Quero frisar todos os outros também. O Zaidu há dois anos estava no Mirandela. O Loum teve poucas oportunidades de aparecer na Champions. Há muitos jovens com pouca experiência. Isso ainda realça mais o nosso trabalho enquanto equipa.

[Até onde pode ir esta equipa na Champions] Agora pode ir até Portugal. E a partir de amanhã vamos pensar no Paços de Ferreira.»