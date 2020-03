Jorge Costa é amigo de Sérgio Conceição, mas é também um seguidor atento da realidade do FC Porto, razão pela qual diz que não precisa de falar como amigo para garantir que atual treinador do clube foi a melhor aposta de Pinto da Costa em muitos anos. Sem ele, aliás, o FC Porto estaria muito pior do que está e não teria ganhado o que ganhou.

«Confesso que no início estava expectante, porque havia uma série de questões, como o fair play financeiro, que não lhe permitia fazer a equipa que provavelmente lhe daria mais segurança. Mas foi uma agradável surpresa. Qualidade ele tem, mas às vezes não chega. Ele soube montar uma equipa com engenho e torná-la campeã, contra todas as expectativas», começou por dizer Jorge Costa a O Jogo.

«Tenho a certeza de que, com outro treinador, o FC Porto não teria conseguido o que conseguiu. Estaria mal.»

Por isso, acrescenta, Sérgio Conceição foi das melhores apostas que o presidente Pinto da Costa fez nos últimos anos. Ao ponto de ter conseguido muito mais do que alguns treinadores conseguiram com muito mais meios.

«Contratar o Sérgio Conceição foi uma das melhores decisões do presidente nos últimos anos. Sem querer tirar o mérito à qualidade dos jogadores, o Sérgio Conceição deu vida às últimas equipas do FC Porto, e com poucos meios, ou pelo menos com menos meios do que outros treinadores num passado recente, que tinham obrigação - e tiveram condições para isso - de fazer melhor do que fizeram.»