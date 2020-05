Numa conversa de mais de duas horas com os apresentadores do programa 'FC Porto em Casa', Sérgio Conceição abordou vários assuntos do clube, tanto do presente como do passado.



O Maisfutebol selecionou algum desses momentos, destacando naturalmente as ideias sobre o plantel 2019/20. Conceição aproveitou para defender a qualidade da sua equipa e disse que «só no grito» o clube não vai a lado nenhum.



Aqui ficam algumas das afirmações de Sérgio Conceição:



. Conceição treinador vs. jogador

«Seria muito difícil o Conceição treinador lidar com o Conceição jogador. (…) Fiz muitas cagadas, mas com o coração. Nunca me arrependerei. Com outra maturidade, naturalmente, se calhar não as repetiria. Tenho é de perceber o que posso fazer para ser o melhor na minha função. Tenho de ler 15 livros? Leio. Às vezes é difícil explicar isto até aos meus filhos, sou muito exigente. (...) Acho que os treinadores sofriam comigo.»



. Opinião sobre Fernando Santos

«Vi um treinador exigente no PAOK, com ideias muito próprias e uma grandíssima pessoa. Não aturava metade do que passei na Grécia se não fosse o Fernando Santos. Foi um líder fabuloso no PAOK. Sem falar muito, era sábio a identificar os pontos a tocar.»



. Nível de jogo do FC Porto

«Se não houver qualidade, esqueçam! Não venham com a treta de que o FC Porto é só faca na boca. Só com o grito não vamos a lado nenhum. João Pinto, André, Rui Barros, Paulinho Santos, todos tinham muita qualidade. O FC Porto é um clube internacional, isso do clube do bairro não existe. Não é só mística e ganhar no grito, é qualidade.»



. Momentos difíceis como treinador do FC Porto

«Foi muito difícil sair de França e vir para o FC Porto. Foi uma decisão difícil por vários motivos. Tinha dado ao Nantes a minha palavra para assinar por mais três anos e sair daquela teia não foi fácil. O FC Porto não ganhava há quatro anos, havia limitações financeiras… depois no FC Porto tenho dificuldades diárias, até para escolher a equipa, mas não quero entrar em detalhes.»



. Conversa no Restelo na época do título

«A conversa depois da derrota no Restelo foi dos momentos mais importantes. Essa derrota fez-nos bem, fez-nos pensar. Tínhamos perdido também em Paços e a situação estava difícil. Ouvir ali milhares de adeptos a cantar que queriam ser campeões foi fantástico. Também tenho coisas más a dizer de alguns adeptos, mas naquele momento foram fundamentais. Isso ficou-me marcado para a vida e é justo dizê-lo. Também já aconteceu o contrário e a equipa sentiu de forma negativa os adeptos.»