Declarações do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, após a conquista do título nacional dos azuis e brancos, na noite desta quarta-feira. O dirigente portista reagiu, em palavras via Porto Canal, elogiando o trabalho de Sérgio Conceição, os jovens jogadores, os adeptos e também a recuperação da equipa na classificação, após a distância de sete pontos para o Benfica, da 17.ª à 19.ª jornadas:

«Acho que ninguém pode pôr em causa a justiça deste título. Acho que só uma equipa como o FC Porto, um clube como o FC Porto, é que conseguia, depois da situação em que estava em janeiro, no final da primeira volta, com sete pontos de atraso. Só este clube, este treinador estes adeptos, estes jogadores, é que conseguiram virar uma desvantagem de sete, mudar isso, de maneira a ficar com oito pontos de avançado. Foi uma prova do que é o FC Porto.»

[Se os dois jogos com o Braga foram decisivos na viragem, da derrota na Taça da Liga ao desaire caseiro na I Liga, em janeiro:] «Depois da derrota na Taça da Liga, o clube mostrou que não se deixa vencer.»

[Jovens no Olival:] «Nós apresentámos vários jovens, temos outros do mesmo valor.»

[Conceição, dois títulos em três anos:] «Eu acho que hoje toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição, em termos técnicos, táticos, na forma de trabalho, mas sobretudo o seu espírito é indomável, é como um dragão que assumiu a defesa das cores e da bandeira do FC Porto. É o primeiro defensor e só com esse espírito é que tinha sido possível dar a volta como demos.»

«Os adeptos, mesmo não estando aqui, foram importantes.»