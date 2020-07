O FC Porto realizou esta quinta-feira de manhã mais uma sessão de trabalho para preparar a receção de domingo frente ao Belenenses, da 30.ª jornada da I Liga.

Segundo informações divulgadas pelo clube, Iván Marcano, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, é o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico do FC Porto.

O plantel volta a trabalhar esta sexta-feira, às 10h30 no Olival.