Sérgio Conceição fez a antevisão à receção ao Como em Milão, em jogo da Serie A agendado para este sábado. Em conferência de imprensa, Conceição respondeu às perguntas dos jornalistas não só sobre o jogo como também sobre o futuro no Milan.

Especula-se que o técnico possa deixar o clube no final da temporada e Conceição respondeu à sua maneira.

«Não posso controlar o que os outros dizem e pensam. Posso controlar o que fazemos nos treinos, o resto é o que é. Sou um homem do futebol há muitos anos, comecei a jogar desde os nove anos. Estou acostumado a tudo. Às vezes parece que sou um pouco desrespeitoso com as pessoas que estão aqui, mas estou acostumado, é o futebol», afirmou.

Ainda sobre esse tema, um jornalista confrontou o antigo treinador do FC Porto sobre a possibilidade de Fàbregas, o técnico do Como, poder vir a sucedê-lo no comando do Milan e se isso o deixava «mais motivado» para este jogo.

«Se a motivação começasse aí, estaria doente, teria de ir para o hospital. Fàbregas é um bom treinador, ele está bem. A nossa motivação são os três pontos. Precisamos de estudar os seus pontos fortes e fracos e fazer nosso trabalho, focando em nós mesmos. Se fizermos o que trabalhamos, estamos mais perto de vencer. É Milan contra Como, não Conceição contra o treinador adversário», afirmou ainda.

Sobre Rafael Leão, o português voltou a deixar elogios. «Ele pode ser um dos melhores do mundo. Falei com ele. Ele está muito disponível para o time, ele está bem, sou muito direto com ele e ele comigo. Ele pode jogar desde o início ou durante o jogo», referiu Sérgio Conceição.