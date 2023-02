Sérgio Conceição disponibilizou-se a pagar três meses de renda a uma família que está em risco de ficar desalojada e que não tem esse valor para fazer a mudança para uma nova habitação, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo o relato do treinador Tiago Velho, conhecido pelo contributo para estas causas, a mãe de Gabriela (12 anos) e Rafael (10 anos) é doente oncológica e está a realizar tratamentos diários no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

A família está prestes a ficar desalojada porque o senhorio vendeu o apartamento que alugavam e a mãe das crianças não conseguiu ajuda junto da Câmara Municipal de Famalicão. A senhora, a atravessar uma fase delicada, arranjou uma nova habitação mas não tem dinheiro para pagar os necessários primeiros três meses de renda.

É aqui que entra Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto ficou a par da história, esteve com os jovens Gabriela e Rafael após o jogo deste domingo com o Vizela e prontificou-se a pagar esse valor para ajudar a família.