O FC Porto continuou a preparar o jogo com o Moreirense e, depois de na véspera Sérgio Conceição ter contado com oito jogadores da equipa B, nesta quarta-feira apenas um jogador da formação secundária esteve na sessão: Vítor Ferreira foi o «sobrevivente».

De resto, Pepe continua a estar entregue ao departamento clínico. O central lesionou-se no clássico de Alvalade, com o Sporting, e realizou tratamento e trabalho de ginásio.

Nesta quinta-feira, os dragões treinam às 10h30 no Olival, à porta fechada e o treinador Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com o Moreirense às 12h30, também no centro de estágios portista.

O Moreirense-FC Porto está agendado para as 21h15, no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.