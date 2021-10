Danny Loader foi a novidade do último treino do FC Porto antes do dérbi frente ao Boavista, da décima jornada da Liga.

O jovem avançado inglês tem estado em bom plano na equipa B portista e mereceu a confiança de Sérgio Conceição para trabalhar com a formação principal dos dragões esta sexta-feira.

Entregue ao departamento médico continua Wendell, ele que fez tratamento.

O FC Porto recebe este sábado o Boavista, a partir das 17h00.