A recuperação do guarda-redes Agustín Marchesín e o regresso de Taremi, Zaidu e Loum, regressados das respetivas seleções, foram as grandes novidades no treino do FC Porto.

A sessão realizou-se esta manhã, no centro de estágios do Olival, antes da partida da comitiva portista para Lisboa.

Ao fim de duas semanas, Sérgio Conceição dispôs pela primeira vez do plantel completo em vésperas do clássico contra o Sporting. A exceção foram apenas os lesionados Mouhamed Mbaye e Iván Marcano, que realizaram tratamento e, no caso do espanhol, também trabalho de ginásio.

O FC Porto joga em Alvalade este sábado, 20h30, em jogo da 4.ª jornada da Liga.