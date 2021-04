O FC Porto deu início esta terça-feira à preparação para a receção ao Famalicão, poucas horas após o empate em Moreira de Cónegos.

Na sessão que decorreu no Olival, Sérgio Conceição não contou com quatro nomes, todos entregues ao boletim clínico: Mbaye (treino integrado condicionado), Zaidu (treino integrado condicionado), Mbemba (fadiga muscular) e Tecatito Corona (fadiga muscular).

O jogo com o Famalicão está agendado para a próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 21h15.