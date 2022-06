Sérgio Oliveira está a gozar um período de férias na ilha da Sardenha, em Itália, depois de ter concluído a temporada 2021/22 ao serviço da AS Roma, por empréstimo do FC Porto.

O internacional português aproveita o tempo de descanso ao lado da esposa, Cristiana Pereira Oliveira, e de outros nomes conhecidos dos adeptos lusos, como Gonçalo Paciência e os irmãos ou Xeka, jogadores que também escolheram a Sardenha neste período de férias.

Após uma época em que conquistou a dobradinha pelo FC Porto e a Liga Conferência pela AS Roma, Sérgio Oliveira espera uma definição sobre o seu futuro, já que o clube italiano não avançou para a compra definitiva do seu passe pelo valor acordado com os dragões: 13 milhões de euros.

«É do FC Porto. Muito honestamente, se me quiserem emprestar como emprestaram, vou já buscá-lo a Madrid, onde ele está a festejar o seu 30.º aniversário. Se o emprestarem, levo-o já, para comprar não sei se o meu visa o permite», salientou José Mourinho, no início de junho.

O médio tem contrato com o FC Porto até 2025 e pode ser reintegrado no plantel azul e branco, uma vez que Sérgio Conceição irá perder Vitinha (Paris Saint-Germain) e Fábio Vieira (Arsenal).



