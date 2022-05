Sérgio Oliveira e Rui Patrício, os jogadores portugueses da AS Roma, entraram em duelo num passatempo promovido e partilhado nas redes sociais pelo clube italiano.

Os internacionais lusos tinham de ver várias imagens e associá-las a um jogador do plantel da Roma, equipa orientada por José Mourinho.

Ora uma das imagens, logo a abrir, foi o símbolo do Benfica, que está ligado ao passado de Bryan Cristante. Sérgio Oliveira, médio cedido pelo FC Porto, acertou na resposta, mas não escondeu a dificuldade em dizer a palavra Benfica.

De resto, a boa disposição foi a nota dominante ao longo do duelo, desde as dificuldades iniciais de Rui Patrício em perceber o jogo à vitória final do guarda-redes, numa recuperação extraordinária.

Ora veja: