É como um anúncio para o que vai acontecer. A Mercedes comunicou, com uma mensagem do heptacampeão do mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, na noite desta quinta-feira, que a continuidade do britânico está, se não fechada, praticamente.

«Planeio estar aqui no próximo ano. Quero estar aqui no próximo ano. Penso que, como equipa, temos mais a fazer em conjunto e mais para alcançar, quer no desporto, mas mais do que isso fora dele», refere a mensagem de Hamilton, numa publicação da Mercedes no Twitter, com a descrição: «anúncio em breve».

Faltam oficializar dois lugares na «grid» da Fórmula 1 em 2021 e a outra dúvida é quem será, na Red Bull, o colega de Max Verstappen, vencedor do último Grande Prémio deste ano, em Abu Dhabi.

Esta noite, a imprensa holandesa, nomeadamente o De Telegraaf, noticia como certa a ida do mexicano Sergio Pérez (que deixa a Racing Point) para a Red Bull, com Alexander Albon a passar para piloto de reserva.

«Grid» da Fórmula 1 em 2021:

Mercedes: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (?)

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Pérez/Alexander Albon (?)

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

McLaren: Daniel Ricciardo, Lando Norris

Aston Martin: Sebastian Vettel, Lance Stroll

Renault: Fernando Alongo, Esteban Ocon

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi

Alpha Tauri: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda

Haas: Nikita Mazepin, Mick Schumacher

Williams: George Russell, Nichlas Latifi