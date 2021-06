Sergio Perez venceu o Grande Prémio de Baku, no Azerbaijão. O piloto mexicano da Red Bull beneficiou da desistência do colega de equipa, Max Verstappen, que teve um acidente na reta da meta, quando liderava a corrida a duas voltas do final, e conseguiu o primeiro triunfo da temporada.

No segundo lugar ficou o alemão Sebastian Vettel, em Aston Martin, que beneficiou de um enorme erro de Lewis Hamilton no recomeço da partida, após o acidente de Verstappen. O campeão em titulo partiu do segundo lugar, atrás de Perez, mas falhou a travagem por completo na curva 1 e ficou em último.

No terceiro lugar ficou Pierre Gasly, em Alpha Tauri.

Com estes resultados e incidentes, Max Verstappen mantém a liderança no mundial de pilotos.