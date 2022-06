Sergio Ramos juntou um grupo de amigos no sul de Espanha, na zona de Cádis, para aproveitar as férias e passar uns bons bocados entre o mar e grandes encontros à mesa.

Nas redes sociais, o central do PSG mostrou que se tem também divertido a praticar stand up paddle, um desporto que nasceu no Havai e que passa por tentar manter o equilíbrio em cima de uma prancha.