Sergio Ramos tornou-se este sábado no jogador da Europa com mais internacionalizações, neste caso pela seleção espanhola.

O defesa do Real Madrid é titular no duelo da la roja frente à Suíça, a contar para a Liga das Nações, e soma assim o 177.º jogo pela Espanha, ultrapassando o registo de Buffon, que tem 176 pela Itália.

Sergio Ramos estreou-se pela seleção espanhola em 2005, num particular frente à China. Desde então, além das 177 partidas, somou 23 golos.

177 - Sergio Ramos 🇪🇸 will make his 177th appearance for Spain (129 wins, 23 goals), becoming the European male player with the most international caps (Gianluigi Buffon 🇮🇹 – 176). Inmortal. pic.twitter.com/RnOZ5uo8q8