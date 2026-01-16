Sergio Ramos continua em negociações para comprar o Sevilha por 400 milhões de euros. O defesa formado no clube entrou na corrida pela compra do emblema espanhol no final de 2025 e reiterou essa vontade, recentemente, numa reunião com alguns acionistas do clube.

De acordo com a imprensa espanhola, os proprietários do Sevilha teriam o desejo de vender o clube a um investidor estrangeiro, tendo já rejeitado uma proposta de dois empresários sevilhanos, econtrando-se a negociar com outro fundo norte-americano. Contudo, numa reunião com acionistas, o defesa de 39 anos terá conseguido a garantia de que a sua proposta será estudada, caso o fundo norte-americano não chegue a acordo para a compra do clube.

Recorde-se, Sergio Ramos realizou, em duas passagens pelo Sevilha, dez golos e uma assistência em 86 jogos.