Sergio Romero apanhou um enorme susto nesta segunda-feira, a caminho do treino do Manchester United. O guarda-redes teve um acidente com o seu Lamborghini, avaliado em cerca de 200 mil euros, e o carro ficou esmagado contra os rails.

O Manchester United já confirmou o incidente mas garante que Sergio Romero escapou ileso e vai treinar normalmente. O Lamborghini ficou no estado que as imagens demonstram.