Sérgio Vieira, treinador do Farense, disse este sábado que a sua equipa vai apresentar-se extremamente motivada na receção de domingo ao Boavista, da sétima jornada da I Liga, que marca o retorno ao Estádio de São Luís.

«O Farense vai ser, em parte, o mesmo de sempre. Responsável e determinado, mas agora extremamente motivado por este regresso à nossa casa, muito tempo depois. Vai mudar a intensidade como vamos viver este regresso, de uma forma extrema, a nível de motivação, entrega e responsabilidade, para conquistar os três pontos», disse Sérgio Vieira, na antevisão da partida.

Com o Estádio de São Luís em renovação, incluindo a colocação de um novo relvado, o Farense, último classificado ainda sem triunfos na I Liga, teve de fazer três encontros no Estádio Algarve (empate com Famalicão e derrotas com Nacional e Rio Ave).

«[O São Luís] É um palco que nunca devia ter saído dos grandes palcos do futebol português e que nos traz algo diferente, que nos motiva muito, que transforma essa motivação numa energia extrema», prosseguiu o técnico.

Recordando o «fantástico» apoio dos seus adeptos, Sérgio Vieira lamentou que, face ao cenário pandémico, ainda não possam estar nas bancadas.

«Há outros clubes em que, tendo ou não público, a energia pouco se altera. Com o nosso público, sabemos que são fantásticos e envolvem a equipa do primeiro ao último segundo. Infelizmente, ainda não podem estar próximos de nós», lamentou.

O empate com o Belenenses (1-1), na última jornada, em que a equipa algarvia deixou fugir a vitória no último minuto de descontos, depois de Lucca ter falhado, com uma tentativa à Panenka, uma grande penalidade que garantiria o 2-0, deixou marcas.

O jogador brasileiro, que entretanto já pediu desculpas aos adeptos nas redes sociais, foi alvo de um processo disciplinar por ter desrespeitado a ordem de marcação, tendo pedido a Ryan Gauld - que tinha assinado o primeiro golo da partida de penálti - para ser ele a executar, mas Sérgio Vieira garantiu que o balneário não ficou afetado por todas estas incidências.

«Não, de forma alguma. Isso é perceção exterior. São situações normais, que acontecem em qualquer clube. Nós, internamente, seguimos o nosso trabalho, de forma alegre, determinada, responsável, mais unidos do que nunca», assegurou, acrescentando que «os grandes clubes trabalham dessa forma: aquilo que é interno fica interno para ser resolvido».

Sobre o Boavista, que chega ao São Luís após bater o Benfica por 3-0, Sérgio Vieira sustentou que, «em função do investimento feito, vinha muito aquém das expetativas iniciais», cenário justificado com a entrada de muitos jogadores novos.

O jogo entre Farense, 18.º e último classificado, com dois pontos, e Boavista, 13.º com seis, está marcado para domingo, às 15.00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Vítor Ferreira (AF Braga).