A Atalanta goleou esta tarde o Parma, por 5-2, em jogo da jornada 35 da Liga Italiana, e mantém o segundo lugar da Liga Italiana.

Muriel saiu do banco e bisou pela equipa de Bergamo, que venceu com facilidade no reduto da equipa capitaneada por Bruno Alves, que já desceu de divisão.

Noutros jogos desta tarde, o Benevento caiu para a zona de descida ao perder em casa contra um adversário direto, o Cagliari, por 3-1. Por sua vez, o Sassuolo foi vencer a casa do Génova (2-1) e o Torino empatou (1-1) em casa do Hellas Verona, que não pode contar com Miguel Veloso, que está lesionado.

Resultados e classificação da Serie A