O AC Milan não foi além do empate, a três golos, na visita ao «aflito» Sassuolo. Na tarde deste domingo, em encontro da 32.ª jornada, os anfitriões adiantaram-se no marcador, aos 4 e 10m, por Pinamonti e Lauriente.

Em maus lençóis, os forasteiros ensaiaram a resposta por Chukwueze – apanhado em fora de jogo, aos 18m – e efetivaram a reação por Rafael Leão, aos 20m. Da esquerda para o meio, o avançado português deixou vários adversários pelo caminho, entrou na área e atirou o oitavo golo na Serie A.

Na etapa complementar, o Sassuolo repetiu a boa entrada e retomou a vantagem de dois golos, graças ao bis de Lauriente. Estavam decorridos 53 minutos.

Entre substituições, os comandados de Pioli reencontraram as coordenadas dos golos por Jovic, aos 59m, e Okafor, aos 84m. Pelo meio, Chukwueze voltou a cair na armadilha do fora de jogo, desta feita aos 63m.

Apesar do domínio, o Milan terá a lamentar a ineficácia, a desorganização defensiva e momentos de apatia. Ora, Leão e companhia são segundos, com 69 pontos, menos 13 para o Inter Milão, que este domingo recebe o Cagliari.

Em caso de triunfo, a diferença ascende aos 16 pontos, pelo que o «dérbi» da próxima jornada poderá consagrar o Inter Milão. Na noite de 22 de abril (segunda-feira), o Milan jogará na condição de visitado ante os eternos rivais (19h45).

Longe destas disputas, o Sassuolo preocupa-se com as contas da manutenção. Por agora, e ao cabo de três empates consecutivos, ocupam o 19.º lugar, com 26 pontos, menos um para o Verona e Frosinone. Segue-se a visita ao Lecce (13.º).