A Atalanta, de Bérgamo, deslocou-se até ao sul de Itália para iniciar a caminhada na nova edição da Serie A. Ganhou facilmente, por 0-4, num jogo marcado por estreias.

Umas mais felizes do que outras. Do lado da Atalanta, o resultado foi construído por dois estreantes pelo clube bergamasco na Serie A (visto já terem defrontado o Real Madrid na Supertaça Europeia). Mauro Retegui bisou, tal como Brescianini.

Os primeiros golos aconteceram aos 35 e 45 minutos. Brescianini abriu o marcador, Retegui ampliou a vantagem. Na segunda parte, inverteram a ordem. Retegui marcou aos 57' (de grande penalidade) e Brescianini aos 64'.

Do lado do Lecce, foi a estreia oficial de Kialonda Gaspar, defesa angolano que chegou do Estrela da Amadora.