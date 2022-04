A travar nova luta contra a leucemia, Sinisa Mihajlovic continua em contacto com o plantel do Bolonha e a trabalhar a partir do hospital.

Antes da visita ao terreno do Milan, o emblema italiano divulgou a video-chamada do técnico com os jogadores, em que este mostrou ao grupo o local onde estava internado, com televisão para acompanhar os jogos e até um quadro para esboçar esquemas táticos.

«Vou lutar por vocês e tenho a certeza que vão lutar por mim. Não estarei lá fisicamente, mas mentalmente estarei sempre com vocês», começou por dizer o técnico sérvio.

«A sala está montada para todos os jogos, estou em contacto constante com o staff. Já vencemos esta doença uma vez, podemos fazê-lo de novo, não tenho dúvidas. A vida não é vivida na ausência de problemas, mas apesar dos problemas. A vida não é uma linha reta, há curvas, subidas e descidas, até buracos repentinos em que cais, mas tens que te levantar e retomar a jornada», reforçou.

Mihajlovic tocou os jogadores com um discurso emotivo. «Nos momentos difíceis, vês a coragem e a reação dos homens. Existem dois caminhos que podes seguir, um é destrutivo, a reclamar e perdendo a fé. O outro é construtivo, na procura do lado positivo das coisas. Agarremo-nos a isso.»

O técnico sérvio explicou que o quarto tem cerca de três metros quadrados, mostrou «fé nos médicos» e pediu «entusiasmo».

«Não quero rostos de preocupação. Sei que vou vencer», vincou.

Veja o emocionante vídeo partilhado pelo Bolonha: