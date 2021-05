O Torino anunciou a contratação do treinador croata Ivan Juric por três épocas, horas após o anúncio da sua rescisão com o Hellas Verona. Juric substitui David Nicola no comando do Toro.

«O Torino está feliz por anunciar que o novo responsável pela primeira equipa será o senhor Ivan Juric. O técnico assinou um contrato de três anos», pode ler-se no comunicado do clube, no seu site oficial.

O clube de Turim teve uma época difícil na Serie A, lutando pela manutenção durante todo o campeonato. O Torino terminou na 17ª posição da liga italiana, apenas quatro pontos acima da linha de água.