A Lazio foi derrotada este sábado na receção ao Hellas Verona, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da Serie A.

Com Miguel Veloso a titular, o Verona adiantou-se no marcador em cima do intercalo, fruto de um autogolo de Lazzari. O médio italiano redimiu-se pouco depois, aos 56 minutos, ao assistir Caicedo para o empate: o antigo avançado do Sporting, completamente em desequilíbrio, rematou sem hipóteses para o guardião adversário.

O golaço de Caicedo:

Só que 11 minutos depois, Tameze voltou a marcar para a formação visitante e fez o 2-1 final na partida.

Com este resultado, o Hellas Verona ultrapassa a Lazio na classificação e está agora (à condição) no sexto lugar, com 19 pontos. O emblema romano é oitavo, com 17.

Antes, a Udinese venceu em casa do Torino por 3-2.