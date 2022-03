A Lazio venceu na receção ao Veneza por 1-0 e subiu ao quinto lugar da Serie A, ultrapassando a Roma, de José Mourinho.

Ciro Immobile foi o autor do único golo da partida, na cobrança de uma grande penalidade, aos 57 minutos.

O atacante tornou-se mesmo o melhor marcador da formação romana em jogos do campeonato, tendo chegado aos 144 golos. Na atual temporada, Immobile lidera a lista de artilheiros da Serie A, com 21 tentos, seguido do avançado sérvio Dusan Vlahovic, contratado pela Juventus à Fiorentina no último mercado, com 20.

O internacional português Nani também esteve em campo, depois de ser lançado aos 79 minutos na equipa visitante.

Este triunfo eleva a Lazio ao quinto posto, com 49 pontos, mais um do que a rival Roma, que é sexta classificada e empatou este domingo no terreno da Udinese (1-1).