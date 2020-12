O CEO da Serie A, Luigi De Siervo, deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, depois de o internacional português ter sido distinguido como o melhor do mês de novembro da competição.

«Cristiano Ronaldo é um campeão sem limites, que todos invejam. Esta temporada está a deliciar todos os adeptos de futebol com as suas jogadas e as suas jogadas de alto nível. «Este ano está a ter o melhor início de campeonato, com oito golos marcados nas cinco primeiras jornadas», pode ler-se, na nota assinada por De Siervo.

«Pela terceira vez em três temporadas na Serie A, Ronaldo obteve o prémio de melhor jogador do mês, demonstrando consistência e capacidade para ser sempre decisivo», declarou ainda o dirigente.