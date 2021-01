Torino e Fiorentina empataram esta sexta-feira a uma bola, em Turim, no jogo de abertura da 20.ª jornada da Serie A.

Um resultado para o qual os viola tiveram de suar muito para alcançar, já que Castrovilli foi expulso aos 61 minutos e Milenkovic aos 71.

Pelo meio, aos 67 minutos, Ribery fez o 1-0 para o emblema de Florença, que, mesmo a jogar com nove, só consentiu o empate final a dois minutos dos 90, da autoria de Belotti.

Com este resultado, a Fiorentina está no 12.º lugar, com 22 pontos, ao passo que o Torino é 17.º, com 15.