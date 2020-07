Via aberta para o nono título consecutivo da Juventus na Serie A.

O Inter de Milão empatou esta noite na receção à Fiorentina, 0-0, e a equipa de Cristiano Ronaldo festeja já esta quinta-feira se vencer na deslocação à Udinese, uma vez que ficará com nove pontos de vantagem sobre a Atalanta, segunda classificada, com precisamente nove em disputa. Os bianconeri têm vantagem no confronto direto.

Já a Roma, de Paulo Fonseca, recuperou o quinto lugar ao golear por 6-1 na deslocação ao terreno da SPAL.

Para o emblema da capital romana marcaram Kalinic (10m), Carles Pérez (38m), Kolarov (47m), Bruno Peres (52m e 75m) e Zaniolo (90+1m). Cerri, aos 24m, marcou o golo de honra da formação da casa.

Destaque ainda para o Hellas Verona, de Miguel Veloso, que empatou a uma bola no terreno do Torino. Borini marcou de penálti para o Verona aos 56 minutos, Zaza empatou aos 67m para a formação de Turim.

Nos outros jogos do dia, o Lecce bateu o Brescia por 3-1, ao passo que o Génova venceu a Sampdoria por 2-1.