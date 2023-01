O Milan foi ao terreno da Salernitana vencer por 2-1 e, desta forma, reduziu a diferença para o Nápoles, no topo da classificação da Série A, para cinco pontos, numa ronda em que o líder visita San Siro, ainda esta quarta-feira para defrontar o Inter. Rafael Leão abriu o marcador com o seu primeiro golo do ano, enquanto Tonali dobrou a vantagem dos visitantes cinco minutos depois. Os visitantes tiveram ainda de sofrer para segurar o triunfo depois de a equipa da casa ter reduzido a diferença já perto do final.

A Salernitana até entrou bem no jogo, surpreendendo o Milan com linhas bem avançadas, obrigando a equipa de Stefano Pioli a recuar no terreno. No entanto, em poucos minutos, os visitantes expuseram a letalidade do seu ataque, com Tonali, com um grande passe, a lançar Rafael Leão sobre a esquerda. Ochoa, em estreia pela Salernitana, saiu da área ao encontro do avançado português que contornou o guarda-redes mexicano e atirou para as redes vazias.

Primeiro golo do português em 2023, oitavo na temporada. Um golo que reforçou a confiança do Milan que assumiu definitivamente o controlo do jogo e voltou a marcar cinco minutos depois. Passe de Coulibaly a destacar Tonali que remata para defesa de Ochoa, mas Brahim Díaz recupera e devolve a Tonali que, à segunda tentativa, não desperdiça.

Até ao intervalo, o Milan continuou por cima e podia ter dilatado a vantagem, primeiro num remate de Brahim Díaz, depois noutro de Giroud, na sequência de um passe de calcanhar de Rafael Leão. A Salernitana, diga-se, nunca baixou os braços, com Piatek e Dia a tentarem chegar ao ataque, mas pela frente encontraram sempre um adversário muito bem organizado.

Golo anulado, expulsão revertida e Bonazzoli assusta

O domínio e controlo do Milan foi ainda mais acentuado na segunda parte, com os rossoneri, com mais posse de bola, a imporem o ritmo de jogo e a criarem novas oportunidades para aumentar a vantagem. Tomori chegou a festejar o 3-0, na sequência de um livre da esquerda, mas Brahim Díaz, que teve interferência no lance, estava claramente adiantado e o golo acabou por ser anulado depois do árbitro rever as imagens.

Pouco depois o árbitro chegou a mostrar um vermelho direto a Bradaric por uma alegada falta dura sobre Kalulu, mas depois de rever as imagens, o juiz mudou a cor do cartão de vermelho para amarelo.

O Milan voltou a ter uma oportunidade soberana para matar o jogo, num remate fortíssimo de Tonali para grande defesa de Ochoa, mas foi a Salernitana que acabou por marcar na resposta. Grande cruzamento de Coulibaly da direita, com Bonazzoli a entrar com tudo junto ao segundo poste a reduzir a diferença. Davide Nicola, treinador da Salernitana, arriscou tudo logo a seguir, à procura do empate, mas o Milan segurou os três preciosos pontos.

Um bom resultado para o Milan que consolida o segundo lugar na classificação da Série A e consegue colocar alguma pressão sobre o líder Nápoles que, ainda esta quarta-feira, defronta o Inter em San Siro.