O Spezia, com João Moutinho como suplente utilizado, perdeu esta noite na deslocação ao terreno do Bolonha (2-0), em jogo da 20.ª jornada da Serie A.

Stefan Posch, aos 37 minutos, e Riccardo Orsolini, aos 77, fizeram os golos do encontro.

Nesta altura, o Bolonha ocupa à condição o nono lugar do campeonato italiano, ao passo que o Spezia é 16.º.

No outro jogo do dia, o Salernitana foi ganhar a ganhar do Lecce, por 2-1. Boulaye Dia e Tony Vilhena deram vantagem aos forasteiros, Strefezza reduziu ainda na primeira parte.