A Liga Italiana está a planear fazer uma competição para os Estados Unidos durante o Mundial do Qatar, segundo revelou o site Tuttomercado e o jornal Corriere dello Sport.

De acordo com as notícias, o plano passa por concentrar as 20 equipas da Serie A numa «bolha» - como aconteceu há cerca de um ano com a NBA. Esta megaoperação que envolve a deslocação de mais de mil pessoas e, se avançar, acontecerá muito provavelmente na região de Nova Iorque, onde há estádios, centros de estágio e hotéis suficientes para a concretizar.

O objetivo é disputar em três semanas um torneio com fase de grupos e fase a eliminar, até à final, de modo a dar competição aos plantéis, que em virtude do Mundial ficarão sem compromissos oficiais de 13 de novembro até ao início de janeiro de 2023.