O Nápoles defendeu este domingo a liderança na Série A ao impor um empate ao campeão Inter (1-1), em pleno San Siro, mas agora ficou com Atalanta, Lazio, Fiorentina e o próprio Inter a um ponto de distância, após a 12.ª jornada da lia italiana.

O médio turco Hakan Çalhanoglu passou de herói a vilão dos milaneses, ao desperdiçar uma grande penalidade, aos 74 minutos, já depois de ter restabelecido a igualdade, aos 43, respondendo ao golo inaugural dos napolitanos, marcado pelo escocês Scott McTominay, aos 23.

A equipa da casa poderia ter subido à liderança do campeonato se Çalhanoglu não tivesse acertado no poste da baliza do Nápoles, na marcação de um penálti, a punir falta na área visitante do camaronês Frank Anguissa sobre o neerlandês Denzel Dumfries.

O Nápoles conservou, assim, o comando da Liga italiana e o magro ponto de vantagem que detinha sobre o Inter Milão, que recebeu a companhia de mais três equipas, enquanto a Juventus, vencedora por 2-0 do dérbi de Turim, com o Torino, no sábado, já está a apenas dois pontos dos napolitanos.

