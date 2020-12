Paulo Fonseca foi suspenso e multado em dez mil euros depois de ter sido expulso no intervalo da receção da Roma ao Sassuolo, anunciou esta terça-feira a Serie A.

De acordo com o mapa de castigos da entidade, o técnico do emblema romano dirigiu-se ao árbitro da partida, Fabio Maresca, «de forma agressiva e utilizando termos impróprios, no momento em que os jogadores das duas equipas deixavam o relvado, no final da primeira parte».

Sendo assim, Paulo Fonseca não vai estar no banco no jogo da Roma com o Bolonha, da 11.ª jornada.