Foi sofrido, mas o Milan venceu esta tarde no terreno do Spezia, por 2-1, em jogo da sexta jornada da Serie A.

Depois de uma primeira parte sem golos, os rossoneri foram os primeiros a abrir as hostilidades, e logo com uma estreia a marcar: Daniel Maldini, filho de Paolo e neto de Cesare Maldini, fez o 1-0 aos 48 minutos e estreou-se a marcar pela equipa principal do clube no qual o pai e o avô são lendas.

Nessa altura, refira-se, Rafael Leão já estava em campo, ele que foi lançado ao intervalo pelo técnico Stefano Pioli.

A dez minutos do fim, no entanto, Daniele Verde empatou e deixou o emblema de Milão em suspenso.

Até que a três minutos dos 90 apareceu o génio de Brahim Díaz – lançado cinco minutos antes – para dar os três pontos ao Milan, que assim assume a liderança à condição da Serie A, com mais um jogo do que o Nápoles.