O Nápoles perdeu e a Juventus aproveitou: esta noite, os bianconeri venceram em casa do Sassuolo, por 2-1, em jogo da 34.ª jornada da Serie A.

Na Emilia-Romagna, Domenico Berardi assistiu Giacomo Raspadori para o 1-0 da formação da casa aos 39 minutos, mas a resposta da Juve não tardou. Em cima do intervalo, Dybala, com um belo remate, fez o 1-1.

O golo de Dybala:

Na segunda parte, e apesar do ascendente do Sassuolo a nível estatístico, foi o conjunto de Turim a chegar à vitória, com um golo de Moise Kean a dois minutos dos 90, após passe do ex-FC Porto Alex Sandro.

O golo de Kean:

Com este resultado, a Juventus aproxima-se assim do Nápoles, terceiro classificado: os dois clubes estão separados por apenas um ponto. Já o Sassuolo é décimo classificado, com 46 pontos.