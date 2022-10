A Roma conseguiu esta noite a segunda vitória consecutiva na Serie A, ao triunfar na receção ao Lecce (2-1), num jogo a contar para nona jornada da competição.

No Olímpico de Roma, José Mourinho lançou Rui Patrício na baliza e o guarda-redes português viu o companheiro Chris Smalling abrir o marcador aos seis minutos, depois de uma assistência de Lorenzo Pellegrini.

A entrada dos romanos foi forte e a vida ainda ficou mais facilitada para os homens de Mourinho aos 22 minutos, quando a formação forasteira ficou reduzida a dez unidades: Hjulmand teve uma entrada mais ríspida sobre Bellotti, o árbitro foi ao VAR e decidiu expulsá-lo.

Mas à vontade não é à vontadinha e a Roma foi castigada por alguma apatia defensiva. Strefezza, num lance confuso, fez o empate a seis minutos do intervalo.

Mourinho pôs mais ‘carne no assador’ na segunda parte – entraram Spinazzola e Tammy Abraham – e foi recompensado logo aos 48 minutos. Paulo Dybala, de penálti, voltou a restabelecer a vantagem dos giallorossi. Só que não bela sem senão: na marcação do castigo máximo, o craque argentino lesionou-se e foi substituído por Nemanja Matic, antigo médio do Benfica. Dor de cabeça para Mourinho.

Com esta vitória, a Roma não perde o contacto com o topo da Serie A: está no quinto lugar, a quatro pontos do líder Nápoles. O Lecce é 16.º, com sete pontos.