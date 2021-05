Foi preciso sofrer, mas a Juventus venceu esta tarde o já campeão Inter de Milão (3-2), em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Serie A (veja aqui todos os golos do jogo).

A precisar de vencer para continuar a sonhar com a presença na Liga dos Campeões na próxima época, os bianconeri adiantaram-se no marcador pelo suspeito do costume: de penálti, o internacional português permitiu a defesa de Handanovic, mas não desperdiçou na recarga.

Ora veja o golo de CR7:

A vantagem da equipa de CR7 não durou muito, no entanto. 11 minutos depois, aos 35, Lukaku respondeu ao avançado luso e restabeleceu a igualdade.

Só que em cima do intervalo, Cuadrado encheu-se de fé e voltou a dar vantagem à equipa da casa, num remate forte que contou com um desvio de um adversário.

A Juve foi para o intervalo a vencer, mas viu a vida complicar-se aos 55 minutos, quando Bentancur foi expulso por acumulação de amarelos.

Pouco depois, Pirlo tirou Ronaldo e lançou Morata, e foi já com Cristiano no banco que o Inter fez um 2-2, fruto de um autogolo de Chiellini validado pelo VAR.

Mas ainda havia um coelho na cartola de Juan Cuadrado. A Juve ganhou novo penálti, Ronaldo já estava no banco e foi o colombiano a assumir a responsabilidade, a dois minutos do fim: não desperdiçou e deu os três pontos à Juve.

Com este resultado, a Juventus sobe à condição ao quarto lugar da Serie A (ver aqui classificação), posição na qual pode continuar caso o Nápoles não vença no domingo a Fiorentina.