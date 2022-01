O avançado português Beto foi titular na derrota da Udinese esta noite, por 2-0, em casa da Juventus, numa partida relativa à 22.ª jornada da Serie A.

Paulo Dybala, com uma finalização exemplar na cara do guardião adversário, deu vantagem aos bianconeri, logo aos 19 minutos. Na segunda parte, à entrada para os últimos dez minutos, Weston McKennie fez o 2-0 final, com assistência de De Sciglio.

Ora veja os golos:

Com este resultado, a Juventus iguala à condição a Atalanta no quarto lugar do campeonato italiano, mas com mais dois jogos realizados. A Udinese é 14.ª classificada, com 20 pontos.